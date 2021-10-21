الملك عبدالله الثاني يبدأ جولة أوروبية الإثنين

دوت الخليج :- يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين القادم، جولة أوروبية تشمل النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة. وتهدف الجولة الملكية إلى تعزيز آليات التعاون مع هذه الدول، وتناول آخر المستجدات إقليميا ودوليا. كما سيشارك جلالة الملك في مؤتمر قمة المناخ (COP26) الذي سيُعقد في غلاسكو، في اسكتلندا.

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