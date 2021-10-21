العالم على موعد مع "عين دبي".. أضخم عجلة على الإطلاق

يستعد زوار دبي ومواطنيها، الخميس، لافتتاح أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم، "عين دبي" في منطقة الـ"بلازا"، والتي ستكون مجانية.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن لزوار جزيرة "بلوواترز"، الاستمتاع بعروض ترفيهية مميزة وشاملة، بما فيها زيارة متحف "مدام توسو" الشهير.

وتقع عين دبي في جزيرة "بلوواترز"، وتعد من أبرز المعالم السياحية في دبي، التي تضيف إلى الأرقام القياسية للمدينة، وتحيط بها المراكز التجارية، والمطاعم، والشقق السكنية بالإضافة إلى سوق تراثي.

يبلغ ارتفاع هذه العجلة الترفيهية الضخمة والأعلى من نوعها في العالم، 210 أمتار، وتتميز بإطلالة رائعة على أفق دبي، إذ تقع قبالة الواجهة البحرية لمشروع "جميرا بيتش ريزيدنس".

كما تطل "عين دبي" على المناظر الخلابة لساحل المدينة وأفق المارينا المبهر، فضلا عن أبرز المعالم السياحية، من بينها برج العرب، ونخلة جميرا، وبرج خليفة.

أما قاعدتها، فتُشكل منطقة ترفيهية، إذ سيتم تزويد العجلة بشاشة LED ضخمة.

وتوفر "عين دبي" أكثر من 19 تجربة فريدة وقابلة للتخصيص، مثل الاستمتاع بمشهد غروب الشمس، وتناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلالة، وتجارب الاحتفالات المميزة، إضافة إلى الاستفادة من عروض الفعاليات والباقات المصممة حسب الطلب للشركات، وكل ذلك وسط المناظر المذهلة على أفق دبي ومياه الخليج العربي الزرقاء.

وتسعى "عين دبي" لتشجيع الجمهور على زيارتها ضمن مقصورات. وتنقسم لثلاث فئات، هي مقصورات المشاهدة، ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء، والمقصورات الخاصة.

وتوفر جميع هذه المقصورات تجارب ترفيهية منوعة مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة تقريبا، أو جولتين لحوالي 76 دقيقة.

وجرى تصميم كبسولات المقصورات بمرونة عالية، تتيح تنظيم الاحتفالات العائلية والاجتماعية كحفلات الخطوبة والزواج وأعياد الميلاد، فضلا عن المناسبات الخاصة بالشركات التجارية التي يمكنها إقامة حفلاتها في "البلازا" الواسعة.