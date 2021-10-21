الرابعة خلال أسبوع.. إثيوبيا تشن غارة جوية على عاصمة إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأمريكية، قد أدانت الضربات الجوية التى يشنها الجيش الإثيوبى ضد عاصمة إقليم تيجراى. ويأتى ذلك على خلفية استمرار النزاع الذى اندلع بين الحكومة الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" قبل نحو عام.

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