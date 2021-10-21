رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 “ظهرت الآن” على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021، خلال الساعات القليلة الماضية ازدادت عمليات البحث بشكل كبير جداً من قِبل الآلاف من طلاب الشهادة الاعدادية واولياء امورهم بالتساؤل عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021، وايضاً بالتساؤل عن الخطوات التي من خلالها يمكنهم الحصول على نتائجهم بشكل الكتروني عبر موقع الوزارة، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية مؤخرا عن الانتهاء من اعمال الكنترول وتصحيح اوراق الامتحانات، وايضاً تم الانتهاء من اعمال تجميع درجات جميع الطلاب مؤكدة الى انة خلال الساعات القادمة سيتم اعتماد النتائج بشكل رسمي من قِبل وزير التربية والتعليم، وفور ان يتم اعتمادها سيتم طرحها بشكل رسمي على موقع منظمومة الامتحانات التابع للوزارة، وخلال هذا المقال نرصد لكم رابط وخطوات معرفة النتائج بكل سهولة، تابعو.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021

نقدم لكم اليوم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 وخطوات الاستعلام عن النتائج، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم الليبية بالحفاظ على سلامة الطلاب، وكان ضمن مجهوداتها في ذلك هو تفعيل الموقع الرسمي الخاص بها على شبكة الانترنت ليتمكن جميع الطلاب من الدخول على الموقع عن ظهور النتائج، وذلك للحصول على النتائج بشكل الكتروني من المنزل.

وقد اشارت العديد من المصادر المسؤلة بوزارة التربية والتعليم الليبية ان النتائج مبشرة وان نسبة النجاح جائت مطمئنة وكانت العى من نسبة الرسوب، وخلال الفقرة التالية نقدم لكم الطريقة التي عليكم اتباعها لمعرفة النتائج لجميع الطلاب التابعين لكافة المدن الليبية (طرابلس، مرزق، هون، جالو، الجميل، براك……الخ).

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021

كما اشارت وزارة التربية والتعليم الليبة ان رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 اصبح متاح لكافة الطلاب، ويمكن الاستعلام عن النتائج فور ظهورها على الموقع، يمكن معرفة النتائج بإتباع الخطوات التالية:

يتم اولا الولوج الى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الرسمي .

. ومن الصفحة الرئيسية للموقع يتم اختيار ايقونة نتائج الطلاب ومنها يتم اختيار “نتيجة الشهادة الاعدادية”.

بعد ذلك يتم ادخال بيانات الطالب المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك، والتأكد من ادخالها بشكل صحيح.

وفي النهاية يتم الضغط على الزر الخاص بعرض النتيجة.

نتابع معكم اعزائي اولياء الامور وطلاب الشهادة الاعدادية كل جديد حول ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا الدور الاول للعام الدراسي الجاري 2021، حيث أكدت العديد من المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم الليبية بأنة حتى الآن لم تقوم الوزارة برفع النتائج على موقعها الرسمي، ولكن لم يتبقي سوى القليل جداً من الوقت على ظهورها بشكل رسمي على الموقع.