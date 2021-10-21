أخبار اليمن : طيران العدوان السعودي يقصف العاصمة صنعاء

طيران العدوان السعودي يقصف العاصمة صنعاء
شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على العاصمة ما أدى إلى استشهاد وإصابة مواطنين.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف صباح اليوم بعدة غارات مخزن أدوية في منطقة سعوان، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات هيئة كهرباء ومياه الريف بمديرية الثورة.
ذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على دائرة الأشغال في مديرية شعوب، وغارة على مديرية بني الحارث.
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