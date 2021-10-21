الدبيبة لـ أبو الغيط: المؤتمر حول ليبيا يهدف لدعم الانتخابات وإنجاحها

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه اليوم الخميس، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الهدف من عقد مؤتمر دعم استقرار ليبيا وغيره من الملتقيات القادمة هو أن يكون نقاش الملف الليبى داخل ليبيا، وأن المؤتمر يهدف إلى دعم الانتخابات وضمان نجاحها.





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