الأمم المتحدة: ندعم إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها ومغادرة المرتزقة

جدة - نرمين السيد - دعت روز مارى دى كارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات فى موعدها، مؤكدة استمرار الأمم المتحدة فى دعم إجراء الانتخابات تمهيدًا لتوحيد كل المؤسسات. ومتعهدة بتقديم المساعدة الفنية.





كما جددت دعم الأمم المتحدة للسلطات الليبية فى عملها لمراقبة الحدود، وضمان عدم حصول عمليات هجرة واسعة، مشددة على أن الحوار مطلوب للغاية لدعم الوحدة ولدعم العملية السياسية من سائر الأطراف. ونبهت المسؤولة الأممية إلى دعم الأمم المتحدة لمغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وضمان عدم حصول أى خلل أمني بعد انسحاب هذه القوات. وقالت وكيلة الأمين العام، فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا فى طرابلس، نعمل بشكل فعال لتسهيل العملية السياسية الليبية والحوار بدعم من المجتمع الدولى، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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