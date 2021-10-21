وزيرة الدفاع الألمانية تحذر الأوروبيين من الانفصال عن الناتو

جدة - نرمين السيد - وخلال مقابلة أجرتها مع مجلة "بوليتيكو" فى مكتبها فى برلين، الأسبوع الجارى قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو فى بروكسل، توصلت كارينباور إلى نتيجة مفادها أن الانسحاب الأمريكى من أفغانستان، يوضح أن أوروبا والولايات المتحدة بحاجة إلى أن تعاوننا بشكل أوثق لتكونا أكثر فعالية عسكريًا، وذلك على العكس مما أعلنه بعض قادة الدول الأوروبية من أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يكشف وجوب أن تكون أوروبا قادرة على العمل بمفردها عسكريا.

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