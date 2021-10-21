كيفية نقل دردشات واتساب من الآيفون إلى الأندرويد والعكس تعرف عليها  بخطوات بسيطة

بعد طرح شركة واتساب للعديد من المزايا والخواص والتى تلبي جميع مطالب مستخدمي واتساب والتي تجعل من تطبيق الواتساب دائما في الصدارة، وكانت لميزة نقل الدردشات من الاندرويد الى الآيفون والعكس إستحسان محبي الواتساب، حيث تستطيع نقل الدردشات التي ترغب بها من جهاز أندرويد الى جهاز الآيفون بسهولة من خلال برنامج MobileTrans مع الإحتفاظ بالدردشات عندما يتم تغيير الهاتف الخاص بالمستخدم من هاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد إلى هاتف آيفون يعمل بنظام تشغيل ios والعكس، ومن خلال مقالي نستعرض خطوات نقل دردشات واتساب من الايفون إلى الاندرويد والعكس صحيح، والخطوات سوف نستعرضها بالتفصيل طريقة واخرى حتى يتمتع اصحاب الهواتف بهذه الميزة.

خطوات نقل دردشات واتساب من الايفون إلى الاندرويد:

فى كثير من الأحيان يفضل أصحاب الهواتف من نقل دردشات واتساب من الآيفون إلى الاندرويد بالإعتماد على آلية رسائل حساب جوجل درايف، من خلال اتباع التالي:

يتم زيارة قائمة التطبيقات الموجودة على الايفون، ثم يتم تشغيل تطبيق واتس اب. انتقل إلى الإعدادات ثم اضغط على أيقونة المحادثات. انقر على النسخ الاحتياطي. ثم انتقل إلى جوجل بلاي على جهاز الأندرويد وقم بتثبيت تطبيق واتس اب. سجل دخولك على حساب الواتساب، ثم اضغط على أيقونة الاستعادة، وهي أيقونة تظهر عند الدخول للمرة الأولى على واتساب على الأندرويد. انتظر إلى الانتهاء من عملية المزامنة لاستعادة كافة الدردشات من الايفون إلى الاندرويد.

طريقة أخرى لنقل دردشات واتساب من الايفون إلى الأندرويد:

حيث يمكنك نقل رسائل واتساب من جهاز الايفون إلى جهاز الأندرويد من خلال البريد الإلكتروني عبر الخطوات التالية:

يتم تشغيل التطبيق على الايفون والنقر على الإعدادات. ثم يتم اختيار إعدادات المحادثات، ثم اضغط على المحادثة عبر البريد الإلكتروني. يتم اختيار الدردشات المراد نقلها، ثم أكتب عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط على أيقونة الإرسال. سجل دخولك إلى البريد الإلكتروني على الهاتف الأندرويد. ابحث عن الرسالة التي تحتوي على دردشات الواتساب المنقولة. ثم تصفح الدردشات بدون مزامنة على تطبيق واتس اب على الجهاز الاندرويد.

كيفية نقل محادثات واتساب من الاندرويد إلى الايفون:

يتم هذا من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تأتي على النحو التالي: