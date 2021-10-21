البيان الختامي لـ"مؤتمر ليبيا".. تشديد على رفض التدخلات

قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الخميس، إن البيان الختامي لمؤتمر "دعم استقرار ليبيا"، شدد على رفض التدخلات الخارجية، داعية "كل الدول" لإعادة فتح سفاراتها في ليبيا.

وأوضحت نجلاء المنقوش، أن مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" شهد حضورا دوليا كبيرا، متطرقة لأبرز الملفات على الساحة الليبية، وعلى رأسها الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وبشأن سباق ديسمبر الانتخابت، قالت وزيرة الخارجية: "نعمل من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد".

ونوهت المسؤولة الليبية أن "الحكومة الليبية تدعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة".

عودة للساحة الدولية

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح، أن مؤتمر "دعم استقرار ليبيا"، المقام في مدينة طرابلس، "دليل على عودة ليبيا إلى الساحة الدولية".

واستطرد: "نؤكد وقوفنا إلى جانب ليبيا في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.. ونؤكد التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ودعم سلطاتها الموحدة".

كما أشاد وزير الخارجية الكويتي، بجهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.