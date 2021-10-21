روسيا: الحوار مع الناتو أصبح أكثر صعوبة من فترة الحرب الباردة

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الحفاظ على الحوار مع "الناتو" أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه خلال الفترة الأكثر توترا فى التاريخ "الحرب الباردة"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وشددت الدبلوماسية الروسية على أن "حلف شمال الأطلسى (الناتو) وخصوصا أمينها العام ينس ستولتنبرج، بذلوا قصارى جهدهم (للوصول إلى هذه النتيجة)، لقد دفعوا علاقاتنا ببساطة إلى حالة لم تكن فيها حتى فى أشد أوقات الحرب الباردة".

وقالت زاخاروفا فى المؤتمر الصحفى: "نعم؛ لقد سمعنا بيانا آخر من السيد ستولتنبرج حول استعداده المزعوم لمناقشة القضايا الأمنية مع روسيا. لكن حسنا، ماذا يمكننى أن أقول؟ لا يوجد شيء وراء هذه التصريحات من الناحية العملية".

واعتبرت زاخاروفا أن مثل هذه التصريحات لا معنى لها، وأنها لا يمكن أن "تؤخذ على محمل الجد".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية موضحة: "مع من سيجرون حوارا فى بروكسل، إذا كان جميع الدبلوماسيين (الروس)، قد تم اختصار عددهم من قبلهم (الناتو) على عدة مراحل، لدرجة استحالة قيامهم (الدبلوماسيون الروس) بواجباتهم المباشرة، أى إجراء حوار مع الناتو".

وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، قد أعلن اليوم، أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبى على مبادئ المساواة، مؤكدا أن بروكسل ليست مستعدة بعد لذلك.