وشددت الدبلوماسية الروسية على أن "حلف شمال الأطلسى (الناتو) وخصوصا أمينها العام ينس ستولتنبرج، بذلوا قصارى جهدهم (للوصول إلى هذه النتيجة)، لقد دفعوا علاقاتنا ببساطة إلى حالة لم تكن فيها حتى فى أشد أوقات الحرب الباردة".
وقالت زاخاروفا فى المؤتمر الصحفى: "نعم؛ لقد سمعنا بيانا آخر من السيد ستولتنبرج حول استعداده المزعوم لمناقشة القضايا الأمنية مع روسيا. لكن حسنا، ماذا يمكننى أن أقول؟ لا يوجد شيء وراء هذه التصريحات من الناحية العملية".
واعتبرت زاخاروفا أن مثل هذه التصريحات لا معنى لها، وأنها لا يمكن أن "تؤخذ على محمل الجد".
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية موضحة: "مع من سيجرون حوارا فى بروكسل، إذا كان جميع الدبلوماسيين (الروس)، قد تم اختصار عددهم من قبلهم (الناتو) على عدة مراحل، لدرجة استحالة قيامهم (الدبلوماسيون الروس) بواجباتهم المباشرة، أى إجراء حوار مع الناتو".
وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، قد أعلن اليوم، أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبى على مبادئ المساواة، مؤكدا أن بروكسل ليست مستعدة بعد لذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: الحوار مع الناتو أصبح أكثر صعوبة من فترة الحرب الباردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.