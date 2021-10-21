طريقة تقديم طلب اعتراض حساب المواطن على نتائج أهلية الدفعة 47 ca.gov.sa

تقديم طلب اعتراض حساب المواطن على نتائج أهلية الدفعة 47، يعد من ضمن ما يهم الكثير من الأشخاص فى المملكة العربية السعودية المستفيدين من هذا البرنامج فى المملكة العربية السعودية، وذلك لأن يتقدمون بطلبات الأعتراض على نتائج هذه الدفعة بعد ما قام حساب المواطن بتوضيح كيفية تسجيل طلبات الاعتراض.

أوضح حساب المواطن السعودي أنه يمكن للمستفيدين القيام بتسجيل الاعتراض على أهلية الدفعة الخاصة بشهر أكتوبر لجميع الأشخاص الذين تم رفضهم فى هذه الدفعة، أو إن تم صدور الدفعة بمبلغ أقل من المبلغ المستحق لهم، وتم تقديم الاعتراض على الدفعات بداية من يوم إعلان الأهلية وحتى مرور ثلاث أشهر على صدور نتائج الدفعة.

هناك عدد من الشروط التى تم وضعها من أجل التسجيل فى البرنامج، حيث تكون تلك الشروط وفقاً النحو التالي:

الشرط الأساسي إن يكون المستفيد مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى السعودية.

لابد من إن يكون لدية أسرة مستقلة ولا يقل عمره عن 35 سنة.

يشترط إن يكون المستفيد غير حاصل على أي من المساعدات المالية من الحكومة فى المملكة.

لا يزيد مقدار الراتب الشهري له عن الحد الأقصى لصرف حساب المواطن.

إن يكون المستفيد غير مسجل فى أي من المساعدات المالية الأخرى التى تقدمها المملكة.

يشترط إن لا يكون لدية سجل تجاري أو مشروعات تعمل على زيادة الربح.

يوجد عده خطوات يجب عليك القيام بها من أجل تسجيل طلب الاعتراض على أهلية هذه الدفعة، حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام بالآتي:-