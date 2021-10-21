كيفية حجز موعد الجرعة الثالثة للقاح كورنا عبر توكلنا والشروط والفئات المستهدفة من تطعيم كورونا والتي ناشدت المملكة المواطنين والوافدين داخل المملكة أن يقوموا بالتسجيل في توكلنا للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورنا وذلك بعد أن يقوم المواطن والمقيم بحجز موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورنا وفقط شروط سنتناولها في المقال وشرح خطوات الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورنا عبر توكلنا 1443.

شروط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورنا في توكلنا

شرط حجز موعد الجرعة الثالثة من تطعيم كورنا وفق تعليمات وزارة الصحة السعودية وتتمثل في الآتي:

حجز الجرعة الثالثة من لقاح كورنا من خلال توكلنا.

وكذلك يجب أن يكون الشخص الذي يريد التطعيم من كورونا تجاوز سن 18 عام.

وأيضاً يجب أن يكون قد مر على الجرعة الثانية ستة اشهر.

فتح تطبيق توكلنا على الجوال الشخصي.

ثم ادخل علي أيقونة الخدمات.

وبعد ذلك النقر علي أيقونة لقاح كورونا.

ونضيف الاسم.

الدخول علي تعديل المواعيد.

ثم نختار مركز التطعيم.

ثم اختيار موعد التطعيم.

انقر علي التأكد علي حجز لقاح كورونا وحجز ومواعيد الجرعة الثالثة عبر تطبيق توكلنا.

ادخل علي تطبيق توكلنا الإلكتروني.

ثم نسجل الدخول علي الحساب الخاص وإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك.

بعد ذلك عليك بفتح القائمة الرئيسية والتي يكون مكانها اسفل الصفحة الرئيسية بالتطبيق.

ثم عليك باختيار خانة الخدمات.

وبعد ذلك النقر علي حقل الخدمات الصحية.

ثم انقر علي خيار لقاح كورونا.

تحديد بعد ذلك الفرد المستفيد من اللقاح “وذلك يكون الفرد أم أن يكون مواطن سعودي أو مكفول أو تابع”.

ثم انقر علي أيقونة حجز المواعيد.

عليك بالإجابة علي الأسئلة المطروحة علي التطبيق.

ثم عليك باختيار الوقت المناسب بالتاريخ والوقت.

ثم اختيار التأكيد علي تقديم طلب الحجز.

تسجيل الدخول إلي تطبيق توكلنا علي الجوال.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ويجب تحديد اختيار الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

والنقر علي خيار تعديل الموعد.

وبعد ذلك يتم تحديد الموعد والتاريخ والوقت المناسب لتلقي الجرعة الثانية من تطعيم كورونا.

ثم يتم اختيار اقرب مؤسسة صحي لموقعك الجغرافي.

وأخيراً الضغط علي خيار استمرار وتأكيد حجز موعد الجرعة الثالثة للقاح كورنا في تطبيق توكلنا.

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