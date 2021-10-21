أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 232 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 232 خرقاً خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 232 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 8 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية، وتحليق 22 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية والجاح.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس والفازة والجبلية، و21 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 112 قذيفة و164 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.