بوتين: لن نسمح بتشويه تاريخ الاتحاد السوفيتي

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا لن تسمح بتشويه التاريخ، واتهامها بإشعال فتيل الحرب العالمية الثانية.

وقال: "من الذي حرر برلين؟ من قام بذلك الأمريكيون أم ماذا؟ الإنجليز أم الفرنسيون؟ الجيش الأحمر! هل نسوا ذلك؟".

وأضاف: "من الخطأ تلطيخ هذا التاريخ بصبغة سوداء، هذا ضرب من الوقاحة ومن غير اللائق فعله. لدينا أيضا من يلطخون كل شيء بالطلاء الأسود فقط. لذا فهم يستحقون أن يغرقوا في شيء تفوح منه رائحة كريهة".

وتابع: "لن نسمح باتهامات مسيسة لا أساس لها من الصحة بأن الاتحاد السوفيتي هو من بدأ الحرب العالمية الثانية".