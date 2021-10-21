وصلت إلى طهران اليوم الخميس 700 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيكV" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في إطار مليوني جرعة تم الاتفاق على استيرادها من روسيا.
ويصبح بذلك عدد اللقاحات المستوردة من الخارج أكثر من 120 مليون جرعة.
وكانت إيران قد تسلمت من روسيا شحنة من لقاح "سبوتنيكV" في الـ14 من الشهر الجاري.
وشملت الشحنة 400 ألف جرعة من اللقاح تم تسليمها للسفارة الإيرانية في موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران.. وصول 700 ألف جرعة من لقاح ”سبوتنيكV” الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.