إيران.. وصول 700 ألف جرعة من لقاح ”سبوتنيكV” الروسي

وصلت إلى طهران اليوم الخميس 700 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيكV" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في إطار مليوني جرعة تم الاتفاق على استيرادها من روسيا.

ويصبح بذلك عدد اللقاحات المستوردة من الخارج أكثر من 120 مليون جرعة.

وكانت إيران قد تسلمت من روسيا شحنة من لقاح "سبوتنيكV" في الـ14 من الشهر الجاري.

وشملت الشحنة 400 ألف جرعة من اللقاح تم تسليمها للسفارة الإيرانية في موسكو.