بعد إعلان تصنيف الفيفا.. هل تتجنب مصر صدام الكبار؟

بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات، بدأت حالة من الترقب تسيطر على المصريين تحسبا للمواجهة الفاصلة التي بات منتخب الفراعنة قريبا للغاية منها، التي ستشهد على الأغلب موقعة قوية للغاية مع أحد منتخبات التصنيف الأول.

وقد يجد المنتخب المصري نفسه في صدام مع أحد منتخبات شمال إفريقيا، مثل الجزائر أو تونس أو المغرب، أو منتخبي السنغال المصنف الأول على القارة الإفريقية، وأخيرا المنتخب النيجيري الذي يحل خامسا في التصنيف قبل المنتخب المصري.

ويسعى الفراعنة لتجاوز منتخب نيجيريا تجنبا للصدام مع الكبار، خاصة من شمال إفريقيا، حيث طالما اتسمت اللقاءات بالحساسية الشديدة والإثارة، وبالطبع فإن حظوظ المنتخب المصري ستصبح أعلى في حال صعوده للتصنيف الأول.

وتصدر منتخب السنغال قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف، بعدما احتل المركز الـ 20 عالميا، فيما حل منتخب تونس ثانيا في القائمة بعدما تواجد في المركز الـ27 عالميا، ثم المغرب في المركز الثالث إفريقيا والـ 29 عالميا، والجزائر الرابع إفريقيا والـ 30 عالميا، ونيجيريا الخامس إفريقيا والـ 36 عالميا.

وارتفع رصيد مصر من النقاط إلى 1447.5 نقطة بعد أن كانت 1434 نقطة خلال الشهر الماضي، لتصبح على بعد قرابة 30 نقطة من نيجيريا المصنفة في المركز الخامس إفريقيا برصيد 1478 نقطة.

عالميا، حلت بلجيكا في المركز الأول، وكانت الوصافة للمنتخب البرازيلي، بينما عاد منتخب فرنسا للمراكز الثلاثة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد فوزه بلقب دوري الأمم الأوروبي قبل نحو 10 أيام، ليحتل المركز الثالث.

وحلت إيطاليا رابعا، وتراجع منتخب إنجلترا من المركز الثالث إلى الخامس، وتقدم منتخب إسبانيا مركزا واحدا ليصبح في المركز السابع خلف منتخب الأرجنتين صاحب المركز السادس، بينما حل منتخب البرتغال في المركز الثامن، يليه منتخب المكسيك في المركز التاسع ثم الدنمارك في المركز العاشر.

فرص الالتحاق بالخمسة الكبار

فرص مصر في الالتحاق بالخمسة الكبار معلقة بموقف المنتخب النيجيري الذي يسبق مصر مباشرة في التصنيف الأخير للفيفا، الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، وبين احتلال مصر المركز 44 في تصنيفه الشهري للمنتخبات بدلا من المركز الـ 48، ليحتفظ بالمركز السادس في قائمة المنتخبات الإفريقية، وذلك بعد أن حقق منتخب مصر الفوز على ليبيا ذهابا وإيابا بنتيجة 1 - 0، و3 - 0، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر العام المقبل.

قرعة الفيفا تقام في 18 ديسمبر المقبل، وسيتم تصنيف المنتخبات في إفريقيا وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي عن شهر ديسمبر، الذي يصدر منتصف الشهر، مما يقلل من فرص مصر في بلوغ المراكز الخمسة الأولى، ويزيد من فرص اصطدام مصر بالفرق القوية في الدور النهائي المقرر إقامته في شهر مارس المقبل.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على كل من أنغولا في الخارج والجابون بالقاهرة خلال الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، حيث تقام المباراتان في نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تصل مصر إلى 1462 نقطة في تصنيف نوفمبر إذا فازت بالمبارتين، وفي حال فوز نيجيريا بالمبارتين المتبقيتين لها، أما ليبيريا والرأس الأخضر، في التصفيات حيث سيصبح رصيدها 1491 نقطة، أما فوز نيجيريا بمباراة وخسارتها للأخرى سيجعل أو حتى تعادلها في المباراتين يجعل رصيدها 1466 نقطة ما يجعلها قبل المنتخب المصري في التصنيف.

ويمكن لمصر الدخول ضمن الخمسة الكبار بدلا من نيجيريا في حال خسارة الأخيرة في المباراتين، حيث سيصبح رصيدها 1441 نقطة، أو أن تخسر نيجيريا في مباراة وتتعادل في الأخرى، وعندئذ تصل إلى 1453 نقطة، مما سيجعلها خلف مصر، شريطة فوز مصر بمباراتيها في التصفيات ليرتفع رصيدها عند 1662 نقطة.

كأس العرب

ومن الممكن أن تصل مصر إلى المستوى الأول أيضا إذا فازت بكل مبارياتها خلال بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في ديسمبر بقطر، ويلعب فيها المنتخب المصري 3 مباريات أمام السودان ولبنان والجزائر، ثم يستكمل بعد ذلك الأدوار النهائية، رغم احتساب البطولة كمباريات ودية خارج الأجندة الدولية.

لكن فوز مصر بمبارياتها فيها، يجعلها تتجاوز نيجيريا شريطة خسارة الأخيرة واحدة من مباراتيها في تصفيات المونديال أمام الرأس الأخضر أو ليبيريا.

ويعتمد تصنيف "فيفا" على عدة عوامل، أبرزها مدى قوة المنافس وتصنيفه الشهري، وأهمية المباراة، فالمباريات في كأس العالم تعطي نقاطا أعلى من مباريات كأس الأمم فيما تعتبر الأخيرة أكثر أهمية من مباريات التصفيات، بينما تقل النقاط في المباريات الودية المصنفة ضمن الأجندة الدولية، فيما تمنح المباريات الدولية الودية خارج الأجندة الدولية نقاطا أقل.