الحكومة اليمنية ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بالتصعيد الحوثى

جدة - نرمين السيد - رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، ببيان مجلس الأمن الدولى الذى طالب بوقف فورى لإطلاق النار على الصعيد الوطنى، بما فى ذلك الوقف الفورى لتصعيد الحوثيين فى مأرب، والالتزام بحل سياسى قائم على التوافق والمشاركة وفقاً لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة ومنها القرار 2216.





وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، فى بيان صدر عنها اليوم، دعم الحكومة اليمنية لما ورد فى بيان مجلس الأمن الصدر مساء الأربعاء من إدانة للهجمات على أراضى السعودية والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية وتجنيد واستخدام الأطفال والعنف الجنسى، والمطالبة بإنهاء حصار العبدية بمأرب. وأشار بيان وزارة الخارجية اليمنية إلى أن الحكومة اليمنية "تدرك أن الضمان لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين والامتثال للقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان يأتى بإنهاء الانقلاب والحرب التى أشعلتها المليشيات الحوثية"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث". وجدد البيان موقف الحكومة اليمنية الداعم للجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة وخاصة الجهود التى يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج الرامية لاستئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسى شامل تحت مظلة الأمم المتحدة. يذكر أن مجلس الأمن الدولى دان الأربعاء هجمات ميليشيا الحوثى الانقلابية تجاه السعودية، مستنكراً تزايد محاولات استهداف مطار أبها الدولى عبر طائرات مسيرة حوثية.

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