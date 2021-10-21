بوتين: وباء كورونا ذكرنا بمدى هشاشة المجتمع العالمى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أضاف بوتين فى الجلسة العامة لمنتدى "فالداى" الدولى، اليوم الخميس: "لقد أصبح وباء الفيروس التاجى تذكرة أخرى بمدى هشاشة مجتمعنا ومدى تعرضه للخطر". وخلص الرئيس الروسى، إلى أن "أهم مهمة هى ضمان وجود إنسانى آمن، ومقاومة الإجهاد". من جهة ثانية، قال بوتين فى الاجتماع: "لقد أظهر وباء الفيروس التاجى بوضوح أن الدولة فقط هى الوحدة الهيكلية للنظام العالمى". وأضاف: "لقد بدأوا فى البحث عن حلول للمشاكل فى المخططات المعتادة. مختلفة، لكنها مألوفة. وهم لا يعملون، وبتعبير أدق، فهم يعملون، ولكن غالبًا ما يكون العكس. ومن الغريب أن يزيد الوضع سوءًا. لقد دعت روسيا مرارًا وتكرارًا، والآن سأكرر هذه الدعوة لهم بأن يتجاهلوا الطموحات التى فى غير محلها، والعمل بشكل جماعى".

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