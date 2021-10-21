العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى السعودية

أعلنت الحكومة العراقية، مساء اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة النقل العراقية، إنه تقرر استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية.
وأوضحت أن هذا القرار جاء بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين، حسب وكالة الأنباء العراقية.
وكانت الرحلات الجوية بين العراق والسعودية متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا، حسب وكالة الأنباء العراقية.
وأعلنت السعودية في وقت سابق، أن إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، سيقتصر على الأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح.
ودعت المعتمرين الذين أتموا الحجز دون استكمال جرعتي التحصين، للمسارعة في أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبا لإلغائه، مشيرة إلى أن مواعيد أخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح متاحة في جميع أنحاء المملكة.
يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية، اعتبارا من يوم الأحد الماضي.
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