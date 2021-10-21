زعيم جماعة مسلحة في هاييتي يهدد بقتل أمريكيين مختطفين

أكد زعيم جماعة مسلحة في هاييتي خطفت مجموعة من المبشرين الأمريكيين والكنديين مؤخرا، أنه مستعد لقتل "هؤلاء الأمريكيين" إن لم تتم تلبية مطالبه.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن متزعم الخاطفين هو لامو سانجو، زعيم جماعة "400 مووزو" المسلحة.

من جهته، قال مسؤول رفيع هاييتي إن "الخاطفين طلبوا 17 مليون دولار للإفراج عن المبشرين".

وسبق أن نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين أمنيين في هايتي أن أفراد عصابات خطفوا 17 شخصا، بينهم مبشرون مسيحيون وأفراد عائلاتهم في العاصمة بورت أو برينس.

وأكدت منظمة "جماعة المساعدة المسيحية" الأمريكية اختطاف 17 شخصا ينتمون إليها، بينهم 16 أمريكيا وكندي واحد في هايتي، موضحة أن مجموعة تضم 5 رجال و7 نساء و5 أطفال اختطفت خلال زيارة إلى دار أيتام السبت الماضي.

وأكدت مصادر أمنية في العاصمة الهايتية لوكالة "فرانس برس"، أن "الخاطفين ينتمون لعصابة "400 مووزو" ويطالبون بفدية قدرها 17 مليون دولار للإفراج عن الرهائن".