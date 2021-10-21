عروض العثيم جوالات وإلكترونيات حديثة خصومات وتخفيضات كبيرة

عروض العثيم جوالات أو عروض العثيم الإلكترونية تعتبر من أهم العروض الرائعة، والتي يقبل عليها الكثير من زوار أسواق العثيم وخصوصًا العثيم بالرياض، ويمكن الحصول على المواد الغذائية أيضًا في نطاق العروض، وما يُميزها أن الخصومات كبيرة وخصوصًا في المناسبات الرسمية والأعياد، فتحرص المتاجر على تقديم الكثير من عروض أسواق العثيم الرياض وتشمل العروض أيضًا، عروض العثيم شاشات اليوم ضمن إطار عروض العثيم للإلكترونيات المختلفة، لهذا سنوفر لكم اليوم أجدد وأحدث الخصومات على الأجهزة الإلكترونية الحديثة في المملكة العربية السعودية ضمن عروض العثيم الأسبوعية.

عروض العثيم جوالات

يقدم العثيم بالرياض بعض العروض المتميزة على الجوالات والأجهزة المنزلية بأسعار تنافسية ومن أفضل تلك العروض:

جهاز جوال فيفو واي 20 اس مساحة التخزين بهذا الجوال تصل إلى 128 جيجا بايت و8 جيجا خاصة بحجم الذاكرة العشوائية للجهاز بالإضافة إلى ثلاثة كاميرات خلفية بدقة 13+2+2 وأمامية بدقة 8 ميجا بكسل بالإضافة إلى بطارية قوية بحجم 5000 مللي أمبير بسعر 745 ريال سعودي.

جوال سامسونج آي 12 المساحة الداخلية له تصل إلى 64 جيجا بايت و4 جيجا رام والجهاز يضم أربعة كاميرات خلفية بدقة 48+5+2+2 وكاميرا أمامية تصل دقتها إلى 8 ميجا بكسل بسعر 599 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 02 ذو مساحة للتخزين داخلية بقيمة 32 جيجا بايت و3 جيجا كمساحة للذاكرة العشوائية لهذا الجوال بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثنائية بحجم 13+2 ميجا بكسل وأمامية وصلت دقتها إلى حوالي 5 ميجا بايت بسعر 435 ريال سعودي.

جهاز جوال تكنو بمساحة 128 جيجا و6 جيجا كذاكرة عشوائية بسعر 699 ريال سعودي.

عروض العثيم أجهزة منزلية

يمكن أيضًا الاستفادة من بعض العروض المميزة على الأجهزة المنزلية ومنها:

قدر ضغط من امجوى بسعة 6 لتر بسعر 179 ريال سعودي.

ميكروويف من كيون بحجم 20 لتر بسعر 189 ريال سعودي.

صانع الطعام من جيباس 4*1 بسعر 119 ريال سعودي.

خلاط كهربائي من مولينكس بسعة 1.5 لتر يمكن الحصول عليه بسعر 129 ريال سعودي.

غلاية ماء من نيكاي زجاج بسعة 1.7 لتر بسعر 59 ريال.

مضرب البيض مع العجانة من كولين بسعر 69 ريال سعودي.

مكواة للملابس من جيباس بسعر 59 ريال.

وغيرها الكثير من العروض والتي يمكن الاستعلام والتعرف عليها عبر كتالوج هذا الأسبوع وهو كتالوج متجدد باستمرار لتلبية حاجات المواطنين، والجدير بالذكر أنه يمكن التعرف عليها إلكترونيًا من خلال موقع أسواق العثيم المتوفر به كافة المنتجات.