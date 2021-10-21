قفزة قياسية بإصابات كورونا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وتلقى 79% من سكان المملكة المتحدة ممن يبلغون 12 عاماً وما فوق جرعتى لقاح، كما أن حالات دخول المستشفى قليلة نسبيا، حسبما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.

وتحضّ السلطات الذين لم يتلقوا اللقاح على أن يبادروا لذلك، كما تحض السكان البالغين 50 عاماً وما فوق وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية على تلقى الجرعة الثالثة المعززة للتحصين ضد "كوفيد-19" وعلى تلقى اللقاح المضاد للإنفلونزا.

والأربعاء، قلل وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد من أهمية المخاوف من العدد المرتفع للإصابات، مشدداً على عدم وجود ضرورة لإعادة فرض وضع الكمامات فى الأماكن المغلقة فى الوقت الراهن.

وقال جاويد فى مؤتمر صحافى: "الإصابات تتزايد، يمكن أن تزداد إلى مئة ألف فى اليوم، الجائحة لم تنته".

وأضاف: "نحن نطّلع عن كثب على البيانات لكننا لن نلجأ إلى خطّتنا البديلة للتدابير الطارئة فى هذه المرحلة".