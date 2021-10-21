إيطاليا تسجل 3794 إصابة و36 وفاة بفيروس كورونا

أظهرت البيانات الإيطالية تسجيل 3794 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن "إجمالي الإصابات بلغ 4 ملايين 729 ألفا و678، فيما سجلت 131 ألفا و724 حالة وفاة".

وارتفع عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة ليبلغ 356، بينما تراجع عدد من يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات إلى 2439 بعد شفاء 25 مريضا.

وأكدت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و524 ألفا و204، بشفاء 3 آلاف و673 مريضا خلال الـ48 ساعة الماضية.