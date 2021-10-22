تحور جديد من كورونا في روسيا
أعلن مسؤول صحي روسي، اكتشاف إصابات فردية بطفرة ” إيه واي 4 2″ المتحورة من سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا في روسيا.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن رئيس فريق تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض البشرية في معهد علوم الأوبئة الروسي كامل حافظوف قوله إن “احتمال تفشي المتحور الجديد على نطاق واسع في روسيا والعالم مرتفع للغاية وليس من المستبعد أن يتسبب هذا النوع بزيادة إضافية للإصابات بالفيروس”.
وبين حافظوف أن اللقاحات المستخدمة في روسيا فعالة جداً ضد المتحور ” إيه واي 4 2″ لأن هذا المتحور لا يختلف عن نظرائه لدرجة يمكن أن تؤثر بشكل جذري في قدرته على الارتباط بالأجسام المضادة.
وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد أعلن في وقت سابق انتشار المتحور” إيه واي 4 2″ من سلالة دلتا في بريطانيا في الوقت الذي حذر فيه علماء بريطانيون من ان المتحور الجديد قد يكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10 إلى 15 بالمئة من سلالة دلتا الأصلية.
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