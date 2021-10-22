البرازيل تسجل أكثر من 16 ألف إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل 21 مليونا و697 ألفا و341 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد. وارتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 604 آلاف و679 حالة. وسجلت البرازيل ثالثة أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وثانية أكبر حصيلة للوفيات بعد الولايات المتحدة.

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