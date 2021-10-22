صرف معاش التقاعد السعودي لشهر أكتوبر 1443 وكيفية التسجيل

يتبقى ساعات قليلة على صرف معاشات التقاعد لهذا الشهر، نظراً للوضع الحالي الذي يعاني منه الحالات الفقيرة والأشخاص متوسطة الدخل فقد يساهم معاش التقاعد في تخطي وتجاوز هذه الظروف، فقد يتم صرف معاشات التقاعد من خلال المؤسسة العامة للتقاعد للأشخاص المستفيدين والمتقاعدين ومن تتوافر بهم شروط الاستحقاق، وبعد تساؤل العديد من المستفيدين عن كيفية حساب قيمة معاش التقاعد من خلال الحاسبة التقديرية بالخطوات، وخطوات تحديث البيانات للتمكن من الحصول على معاش التقاعد بدون مشاكل.

معاش التقاعد السعودي:

تضم هذه الأيام العديد من القرارات التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية 2030، ومن ضمن هذه القرارات الميزانية الخاصة بالفئات المتقاعدين بإنها ستكون منفصلة بهذه المؤسسة عن الحكومة، لذلك يتم صرف معاش التقاعد بشكل منفصل في الموعد المحدد لها في الشهر، حيث يتم الصرف في يوم 25 من كل شهر ميلادي، ولن يتأخر ويتغير الميعاد إلا في حالة الإجازة الرسمية.

موعد صرف معاش التقاعد السعودي شهر أكتوبر:

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بالإشراف على عملية صرف معاش التقاعد للفئات المستحقة، حيث يتبقى على موعد الصرف ساعات قليلة أقل من 48 ساعة، حيث يتم الصرف في اليوم الموافق 25 من كل شهر ميلادي، ويوافق الصرف لهذا الشهر يوم الاثنين القادم، ولن يتم تغيير الموعد نظراً لأنه لم يوافق موعد أجازة.

النظام الأول والمتعلق بالمواطنين المتقاعدين المدنيين.

النظام الثاني وهو المتعلق بالمتقاعدين العسكريين.

الثالث وهو الخاص بتبادل المنافع.

النظام الرابع وهو الخاص بفترة الخدمة.

الدخول على الرابط الرسمي المؤسسة العامة للتقاعد

التوجه إلى التسجيل المباشر

كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول (البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – تاريخ الميلاد – رقم الهوية – كلمة المرور – كتابة رمز المرئي).

التأ:د من إدخال البيانات الصحيحة

الموافقة على الشروط والأحكام التي أقرتها المؤسسة العامة للتقاعد

التأكيد على الرسالة من خلال رسالة الهاتف المحمول

نظام التقاعد السعودي:كيفية التسجيل في المؤسسة العامة للتقاعد:التواصل مع المؤسسة:

نظراً لتساؤل المستخدمين من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، حول كيفية التواصل مع المؤسسة للحصول على المعاش من غير مواجهة أي مشاكل، حيث يتم التواصل مع المؤسسة العامة للتقاعد من خلال الرابط الرسمي للمؤسسة، أو من خلال التواصل عبر تويتر مع الدعم الفني، أو من خلال رقم الهاتف وهو 8001248889 أو 92001400.