جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نجمة داوود الحمراء، قولها إن المُسعفين قدموا العلاج الأولى لهما قبل نقلهما إلى مركز الجليل الطبى بالمدينة الساحلية الشمالية. وقالت خدمة الإسعاف إن الرجلين، وهما فى العقد الثالث، فى حالة خطيرة وغير مستقرة. ولم يتم الوقوف على سبب الانفجار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.