طريقة التسجيل في دعم الموارد البشرية 1443 بالتفصيل

طريقة التسجيل في دعم الموارد البشرية حيث يتساءل الكثيرون؛ ماهي الطريقة الصحيحة الخاصة عملية التسجيل في دعم الموارد البشرية وماهي طريقة الاستفادة منه؟ ويعتبر برنامَج تنمية ودعم الموارد البشرية من أهم الخِدْمَات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل من يريد الالتحاق بسوق العمل ويعمل هذا البرنامَج على تحسين مستوى العاملين في القطاعين العام والخاص ومن خلال هذا المقال بثقفني سنقوم بتقديم كل ما يخص خطوات التسجيل في برنامَج دعم الموارد البشرية وأهم المعلومات عنه بالتفصيل.

ما الهدف من برنامج دعم الموارد البشرية ؟

يعرف صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة بأنه برنامَج تنموي أطلق عليه اسم (هدف) وهدف واحد البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية ويهدف هذا البرنامَج إلى العمل على توطين الوظائف الموجودة في المملكة وشغلها بالكفاءات والكوادر التي تم تأهيلها من الجنسين (بنين وبنات) وذلك للقطاعين العام والخاص ومن الأهداف التي يقدمها الصندوق الخاص بتنمية الموارد البشرية ما يلي:-

تعمل على تحمل جزء التكاليف المالية الخاصة بـِ تأهيل الأيدي العاملة من أبناء الوطن وتدريبها

تقوم بتمكين من يريد الدخول في سوق العمل وتقديم الدعم اللازم لهم للرفع من كفاءة القوى الوطنية العاملة

تعمل على تقديم عدد من القروض المهمة الخاصة بـ المنشآت المتخصصة في تأهيل وتدريب القُوَى الوطنية العاملة في

يدعم هذا البرنامَج جميع المشروعات والخطط والدراسات المختلفة كي تقوم هذه الفئة من العاملين المتدربين على العمل كي يتم تمكينهم من حل محل الوافدين والمقيمين العاملين في المملكة

تتحمل نسبة تصل إلى ثلاثين 30% من الأجر الشهري الذي سيحصل عليه المواطن الذي يشغل منصب في القطاعين العام والخاص وذلك بعد الانتهاء من مدّة التدريب

يتم توظيف المتدربين والمتدربات داخل المنشآت المؤهلة لذلك

يتكفل صاحب العمل بدفع باقي الأجر من الراتب الشهري الذي سيحصل عليه المواطن وذلك لمدة سنتين لا غير

تعمل على تنفيذ أي دراسات علمية أو أي بحوث مرتبطة بأي أنشطة مرتبطة بالتوظيف أو التأهيل والتدريب

تعمل المبادرة على تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والإدارية التي تحتاجها المنشآت التي تخص التأهيل المهني.

أولاً يتم الولوج إلى المنصة الرئيسية الإلكترونية الخاصة بـِ منصة هدف صندوق التنمية البشرية

يقوم المواطن بإدخال رَقْم الجوال.

يتم اختيار البرنامَج المناسب سواء كان (دعم التوظيف / أو دعم التدريب)

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل

بذلك سوف يتم نقل المواطن تِلْقائيًا إلى الصفحة الخاصة بموقع آخر وهو (طاقات)

يقوم المواطن بعملية متابعة وتسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة به مثل الاسم وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني.

سوف يصل للمستخدم رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص به والذي قام بـِ تسجيله

ومن خلال تسجيل جميع البيانات المطلوبة سوف يتمكن من متابعة الطالب الذي قام بـِ تقديمه ومتابعة حسابه الخاص المسجل على المنصة

طريقة التسجيل في دعم الموارد البشرية 1443 بالتفصيلشروط التسجيل في دعم هدف

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع عدد من الشروط والمعايير المهمة التي يجب أن تكون متوفرة في كل من يريد التسجيل في برنامَج دعم الموارد البشرية ، وتتمثل هذه الشروط والمعايير في السطور التالية: