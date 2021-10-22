الصحة التونسية: تطعيم 31 ألفا و458 شخصا ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان لها - أن 4 ملايين و289 ألفا و685 مواطنا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 8 ملايين و813 ألفا و253 جرعة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و584 ألفا و722 شخصا حتى الآن.