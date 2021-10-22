التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء 1443 في السعودية

التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء هي من أهم ما يشغل تفكير الكثير من السيدات السعوديات الراغبات في قيادة سياراتهن الخاصة، حيث يوجد عدد من الشروط والأحكام المهمة وأيضًا الخطوات التي لا بُد من اتباعها من أجل التسجيل في المدرسة الخاصة بتعليم قيادة السيارات للنساء وسوف يتم التطرق إليها كاملة بالتفصيل عبر هذا المقال المقدم على موقع ثقفني.

شروط التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للسيدات

من أهم الشروط الخاصة بالتسجيل في مدرسة تعلم القيادة في المملكة للنساء التي قد وضعتها الإدارة المرورية، ما يلي:

الحد الأدنى للحصول على تصريح قيادة مؤقتة هو سن سبعة عشر (17) سنة.

الحد الأدنى للحصول على رخصة القيادة هو ثمانية عشر (18) عام.

بعد بَدْء المنهج النظري وإنهاء إجراءات تحديد المسار، لا يكون م حق المتدربة أن تقوم بـِ تغيير المسار المشتركة به.

يُمكن للمتدربة تغيير المستوى إذا لم تكن قد بدأت به بعد.

يجب عدم غياب المتدربة دون الاعتذار حتى لا تتأثر بعدم تلقي المحاضرات.

لا يحق للمتدربين استرداد قيمة رسوم الاشتراك إذا كان قد بدأ التدريب فعليًا.

لا تقل مدة التدريب يوميا عن ساعتين متواصلتين.

إذا تأخر حضور المتدربة أكثر من ربع ساعة (15) دقيقة لا يحق لها حضور التدريب في هذا اليوم.

إذا تخلفت المتدربة عن ميعاد التدريب لمدة تصل إلى ساعتين؛ تقوم المدرسة بـِ إضافة مبلغ مالي تم تحديده لكل ساعة غياب

إذا تخلفت عن ميعاد الاختبارات النظرية أو العملية فيجب أن تقوم بحجز موعد آخر كي تتمكن من إجراء هذه الاختبارات مرة أخرى وعليها هنا القيام بتسديد مبلغ مالي جديد يبلغ قيمته (78,75) ريال سعودي.

لا بد أن تلتزم المتدربة بحضور جميع ساعات التدريب النظري حتى تتمكن من حضور الاختبار النظري.

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بـِ مدرسة تعليم القيادة للنساء.

إدخال البيانات الشخصية للمستخدمة والمتمثلة في: النوع، الجنسية، رَقْم الهُوِيَّة الوطنية، الإيميل (عنوان البريد الإلكتروني)، رَقْم الهاتف الجوال، تاريخ الميلاد.

اختيار اللغة المناسبة للمستخدمة سواء اللغة الإنجليزية أو العربية.

تحديد مكان التدريب المناسب والمواعيد المناسبة.

تحديد الأيام المناسبة لتلقي التدريب.

تحديد لغة التدريب الخاصة بالتعليم النظري.

إدخال رمز التحقق المرئي.

وفي النهاية ، يتم النقر على زر التسجيل.

التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء 1443

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء

تأتي أوراق التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء في المملكة العربية السُّعُودية على النحو التالي:

ملء طلب التقديم لتعليم القيادة مع أحد المختصين ويتم ذلك في المكان الذي يتم التدريب به على القيادة.

إحضار صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية.

إحضار عدد اثنين 2 صورة شخصية مقاس (6×9) سم.

أماكن تعليم القيادة للنساء بالمملكة

هناك بعض المناطق والمراكز التي يمكن أن تحصل بها السيدة على التدريب على القيادة، مثل: