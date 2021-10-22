موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم في الدوري السعودي التشكيل المتوقع وأبرز الغيابات

موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السعودي مع التشكيل المتوقع وأبرز الغيابات، يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية اليوم واحدة من أكثر مباريات الدوري السعودي إثارة وقوة، ففي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية تنطلق المباراة المرتقبة، والتي تجمع بين متصدر المسابقة وصاحب المركز الأول حتى الآن فريق الاتحاد من جانب وفريق الشباب الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 – 2022.

تفاصيل مباراة الاتحاد والشباب اليوم

يحل نادي الشباب اليوم ضيفاً على العميد نادي الاتحاد والقادم من تعادل مع نادي ضمك في الجولة الثامنة للمنافسة، وذلك بعد أن فاز في ديربي جدة على الأهلي، ورغم التعادل مازال العميد على صدارة جدول الترتيب رصيد 17 نقطة، أما فريق الشباب فلم تكن بدايته موفقة هذا الموسم ولم تكن بنفس مستوى إنهاء الموسم الماضي، إلا أنه بدأ استعادة قوته خلال المواجهات الأخيرة، حيث تعادل مع الهلال ثم فاز على الفيحاء والباطن، ليصعد للمركز السادس برصيد 12 نقطة.

أبرز غيابات الاتحاد أمام الشباب

أعلن المدير الفني لنادي الإتحاد عن تغيرات عديدة سوف يشهدها الفريق في مباراته المقبلة أمام الشباب، حيث استقر الروماني كوزمين كونترا على إجراء بعض التعديلات في المباراة المقبلة ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووفقاً لما أوردته صحيفة المدينة السعودية فإن المدير الفني سوف يعتمد على خدمات سعود عبدالحميد لمركز الظهير الأيمن وحمدان الشمراني في قلب الدفاع بدلاُ من زياد الصحفي، في التشكيل الأساسي بعد غيابهما عن المباراة الماضية بسبب تراكم البطاقات، بالإضافة إلى وجود اللاعب مهند الشنقيطي في مركزالظهير الأيسرأمام الشباب.

تشكيل الاتحاد والشباب في مباراة اليوم

من الجدير بالذكر أن هذا اللقاء هو اللقاء رقم تسع وثمانين من مواجهات الفريقين، فقد فاز كل فريق في ثماني وعشرون مباراة والتعادل هو سيد الموقف حيث وصل إلى 33 مباراة تعادل بين فريقي الإتحاد والشباب، وقد تم إعلان التشكيل المتوقع للفريقين حيث يحتل مركز حراسة مرمى الإتحاد اللاعب جروهي، وفي مركز الدفاع الرباعي حمدان الشمراني، حجازي، سعودي عبد الحميد، هوساوي، أما نصف معلب الإتحاد به الخماسي المميز رودريجيز، عبد الإله المالكي، فهد المولد، كريم الأحمدي و هنريكي ويقوم الهجود اللاعب رومارينيو.

على الرغم من إحتلال فريق الشباب المركز السادس حتى الأن بالدوري السعودي، إلا أن خططه العجومية باتت في الظهور في الأونة الأخيرة ويظهر ذلك من خلال تشكيبل الفريق المتوقع لمواجهة الإتحاد، حيث أن القرني يحتل فيه مركز حراسة المرمي، والرباعي إيغور، أحمد شراحيلي، الصقور ومتعب الحربي في خط الدفاع، أما وسط ملعب الفريق فإن الرباعي المميز جونيور، هاتان، بانيجا وحسين القحطاني يمثلان وسط ملعب الفريق، والمهاجم الصريح اللاعب إيجالو.