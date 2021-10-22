قصر بكنجهام : الملكة إليزابيث أمضت ليلة كاملة في المستشفى

جدة - نرمين السيد - وقال قصر بكنغهام: "فى أعقاب توصية طبية بالراحة لأيام، حضرت الملكة إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء من أجل فحوص أولية، وعادت إلى قلعة وندسور فى وقت الغداء اليوم ومعنوياتها مرتفعة".

وصرح مصدر ملكى بأن الملكة بقيت فى المستشفى وأن فريقها الطبى اتبع نهجا احترازيا.

وأضاف المصدر أنها عادت إلى مكتبها للعمل بعد ظهر الخميس وقامت ببعض المهام الخفيفة.

وأمضت الملكة إليزابيث ليلة الثلاثاء فى حفل استضافته فى قلعة وندسور لمجموعة من قادة الأعمال البارزين بينهم بيل غيتس، بعد أن عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤتمرا للاستثمارات الصديقة للبيئة قبيل قمة المناخ.

وظهرت الملكة وهى أطول ملوك العالم جلوسا على العرش بصحة جيدة، واستقبلت الضيوف بالابتسامة.

وألغت الملكة البالغة 95 عاما رحلة رسمية إلى إيرلندا الشمالية يوم الأربعاء حيث قال القصر إن فريقها الطبى أوصاها بالراحة وأن الأمر لا يتعلق بمرض كوفيد-19.