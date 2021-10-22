بايدن : الصين وروسيا تعلمان أن أمريكا أكبر قوة عسكرية فى العالم

جدة - نرمين السيد - وجاءت بايدن فى حلقة نقاشية عقدتها "سى إن إن"، فجر اليوم الجمعة، والتى أدعى خلالها أن روسيا والصين وبقية العالم تعلم أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أقوى جيش فى تاريخ العالم.

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