"ليلة كارثية" لجوزيه مورينيو في النرويج

تجرع جوزيه مورينيو واحدة من أكبر الهزائم في تاريخه التدريبي بعد خسارة روما المفاجئة 6-1 أمام مضيفه بودو/جليمت بطل النرويج في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، الخميس.

وسجل إيريك بوتيم وأولا سولباكن هدفين لكل منهما للفريق صاحب الضيافة، الذي تقدم 2-1 في الشوط الأول وسيطر على المباراة تمامابعد الاستراحة ليصعق الفريق الإيطالي.

وهذه المرة الأولى في 1008 مباراة خلال مسيرته التدريبية، التي يتجرع فيها فريق يقوده مورينيو 6 أهداف أو أكثر.

وأراح مورينيو عددا من لاعبيه البارزين وربما كان يمني النفس بليلة سهلة في النرويج، لكنه دفع الثمن.

وقال المدرب البرتغالي (58 عاما) لشبكة سكاي سبورتس: "قررت اللعب بهذه التشكيلة ولذلك أتحمل المسؤولية. فعلت ذلك بنوايا طيبة لمنح الفرصة للمجتهدين للعب واتباع سياسة المناوبة".

وربما لم تكن هذه الهزيمة مؤلمة تماما لمورينيو مثل خسارة ريال مدريد المذلة 5-صفر أمام برشلونة في 2010 لكن روما، الذي استهل دوري المؤتمر الأوروبي بتحقيق انتصارين، يحتل المركز الثاني حاليا في مجموعته بست نقاط متأخرا بنقطة عن بودو/جليمت.