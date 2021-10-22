إنجاز كبير لمصر.. النمر يحرز ذهبية العالم في المصارعة الحرة

حقق مصطفى النمر لاعب منتخب مصر للمصارعة فوزا كبيرا على منافسيه الألماني والأوكراني وأحرز الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الحرة للماسترز ببطولة العالم المقامة حاليا في اليونان.

النمر تألق في المنافسات النهائية وهزم لاعب منتخب ألمانيا بفارق كبير في النقاط، حيث أحرز الأخير الفضية، بينما كانت البرونزية من نصيب لاعب أوكرانيا الذي حصل على هزيمة مبكرة في المنافسات من لاعب مصر.

النمر وهو لاعب وزن 62 كغم يسعى للحصول على ميدالية ذهبية أخرى خلال بطولة العالم نسخة اليونان وذلك من خلال خوضه منافسات المصارعة الرومانية الأحد المقبل.

صالح عمارة لاعب منتخب مصر أيضا فاز في منافسات الخميس بالميدالية الفضية في المصارعة الحرة.

عصام النمر تحدث مع موقع "دوت الخليج" عن هذا الفوز الكبير معبرا عن فرحته الكبيرة به، نظرا لأن آخر ميدالية ذهبية حصلت عليها مصر في بطولة العالم للمصارعة كانت عام 2006 حينما أحرزها محمد عبد الفتاح بوجي.

وقال النمر: "أحرزت هذه الذهبية لمصر بعدما حققت الفوز في المنافسات على لاعب أوكرانيا، ثم هزمت لاعب ألمانيا بعشرة نقاط مقابل صفر للألماني وحصلت على المركز الأول".

وتابع: "شعرت بالفخر حينما تم عزف السلام الوطني لبلادي".

وأكد "جاهزيته التامة لإحراز ميدالية ذهبية جديدة لمصر الأحد المقبل بمنافسات المصارعة الرومانية، من أجل عزف السلام الوطني المصري من جديد أمام العالم كله".

مصطفى النمر محترف في أحد الأندية الأميركية وهو لاعب أوليمبي محترف في المصارعة الرومانية وحصل على بطولة العالم 4 مرات وبطولة البحر المتوسط مرتين وبطولة أفريقيا 3 مرات.

وتحدث عن زميله صالح عمارة وزن 125 كغم والذي أحرز الفضية في منافسات المصارعة الحرة قائلا: " لقد قدم عمارة أداء مشرفا جدا حيث خسر المنافسة النهائية بفوارق بسيطة أمام اللاعب الإيراني"، حيث كان عمارة قد فاز على اللاعب الروسي واللاعب التركي ولكنه لم يوفق أمام الإيراني.