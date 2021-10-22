عروض بنده السعودية تحتفل بذكراها السنوية للأسبوع الثاني على التوالي وخصومات حتى 75%

تحتفل محلات بنده في المملكة العربية السعودية بذكراها السنوية رقم 47، وتشارك جميع عملائها بتلك الذكرى، من خلال إطلاق مجموعة كبيرة للغاية من العروض، مع العلم أن احتفالية بنده للأسبوع الثاني على التوالي، وتقدم فيها عدد كبير جداً من المواد الغذائية والغير غذائية لتلبية احتياجات كل أفراد الأسرة، مجموعة محلات بنده لها مئات الفروع المنتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط، وتقدم خدماتها لملايين المواطنين مما يجعلها الاختيار الأول أمام العميل للتنوع الكبير الذي تقدمه من خلال عروضها الأسبوعية المميزة.

عروض بنده السعودية 1443

تقدم سلاسل بنده داخل المملكة العربية السعودية أقوى العروض والتخفيضات على كافة المنتجات الموجودة بداخلها، وذلك لتشجيع العملاء على شراء كل ما يحتاجون إليه ويلزم المنزل بأقل الأسعار الممكنة، والهدف من ذلك مساعدتهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، وبالأخص في هذه الفترة التي يعاني منها الجميع من الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

سعر مسحوق الغسيل من موبي وزن 10 كيلو فقط 59.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال.

سعر مزيل البقع من كلوركس حجم 3 لتر مع مبيض الملابس البيضاء من كلوركس حجم 950 مل فقط 25.95 ريال سعودي.

سعر بخاخ مبيد الحشرات من شوت حجم 400 مل فقط 4.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

سعر معطر الأقمشة من موبي حجم 3 لتر 15.95 ريال فقط.

سعر منظف الأرضيات من موبي حجم 3 لتر فقط 15.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

سعر مطهر المراحيض من فلاش 3 عبوة حجم 1180 مل فقط 13.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال.

سعر شفرات الحلاقة من جيليت بلو 2 بلس للعبوتين فقط 35.75 ريال بدلاً من 71.50 ريال.

سعر أمواس الحلاق من جيليت (سميلي فينوس) للعبوتين فقط 28.95 ريال بدلاً من 57.90 ريال.

سعر أمواس الحلاقة من جيليت بلو 3 للعبوتين فقط 33.95 ريال بدلاً من 67.90 ريال.

سعر شامبو غسيل العباية من تايد حجم 1.85 لتر فقط 18.95 ريال بدلاً من 25.95 ريال.

سعر مسحوق الغسيل المركز من أريال وزن 6.25 كيلو 62.95 ريال بدلاً من 126.95 ريال سعودي.

سعر مسحوق الغسيل العادي من بونوكس حجم 7 كيلو فقط 42.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده الجديدة