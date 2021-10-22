بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالرياض تم الإعلان الرسمي عن برنامج تعليم اللغة الانجليزية

برنامج تعليم اللغة الانجليزية، أعلن معالي نائب وزير التعليم المكلف دكتور سعد بن سعود الفهد أمس الأربعاء بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض عن الإعلان الرسمي لتأسيس برنامج تعليم اللغة الانجليزية للمتعلمين الصغار وذلك بحضور السيد دينيسون أوفوت نائب رئيس البعثة الأمريكية بالمملكة وأعرب الدكتور سعد بن سعود في كلمته في هذه المناسبة بالشكر والعرفان لجميع أعضاء البعثة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية لما اظهروه من اهتمام كبير وحرصهم الكبير على نجاح هذا العمل بالتعاون مع جامعة جورج مايسون الأمريكية.

اهم ما جاء في كلمة معالي دكتور سعد بن سعود والسيد دينيسون أوفوت

ونوه معالي الدكتور سعد بن سعود الفهد في كلمته أيضا عن أهتمام المملكة باللغة الانجليزية حيث تعد لغة العلم والاقتصاد، وتعلمها يعزز ويسهم في رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع متطور واقتصاد متقدم ووطن طموح، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يظهر حرص وزارة التعليم على المتابعة المستمرة والدائمة للوصول إلى تحقيق أهداف الوزارة في إدراج تعليم اللغة الإنجليزية في المراحل المبكرة من التعليم، كما اعرب السيد دينيسون أوفوت في كلمته عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا البرنامج العظيم وأهميته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

برنامج تعليم اللغة الانجليزية للمتعلمين الصغار وخطوات تنفيذه

يتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين بواسطة جامعة جورج مايسون بالولايات المتحدة الأمريكية.

المرحلة الأولي تهدف إلى تعليم 200 مشرف ومشرفة وتطوير أدائهم ومهارتهم اللغوية وذلك بالتعاون مع جامعة جورج مايسون الأمريكية.

كما تهدف المرحلة الأولي أيضا إلى اكتساب المعلم الأساليب والأدوات المتطورة و الحديثة للارتقاء بالعملية التعليمية للغة الانجليزية داخل المملكة

المرحلة الثانية تهدف هه المرحلة إلى تعليم 5000معلم ومعلمة اللغة الانجليزية لطلاب الصفوف التعليمية الأولى ،من اجل نقل خبرات المتدربين إلى الميدان التربوي داخل المملكة العربية السعودية.

كما ومن اهم المميزات التي سيحصل عليها المتدرب هي الحصول على شهادة معتمدة من جامعة مايسون الأمريكية والمحلقية الثقافية الأمريكية.

أيضا يتم اعتماد 30 ساعة تدريبية للمتدربين ضمن ساعات التطوير المهني التعليمي.

كما على المتقدم للحصول على البرنامج إتقان اللغة الانجليزية.

كما يجب أن يتوفر في المتقدم المهارات التدريبية اللازمة لنقل الخبرات التعليمية والمهارات المكتسبة من البرنامج.

أيضا على المتقدم الحصول على 70% من الحد الأدنى من المتطلبات للحصول على شهادة الاجتياز.

برنامج تعليم اللغة الانجليزية واهم المميزات الإضافيةشروط الالتحاق بالبرنامج