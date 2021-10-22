كندا .. حرمان الشرطة المتخلفين عن لقاح كورونا من أجورهم

وأشارت محطة التلفزيون الكندية "سى بى سي" نيوز، إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن ضباط الشرطة الذين يتجاهلون التطعيم من ترقيتهم وتعيينهم فى مناصب قيادية".
ونقلت القناة عن مسؤول أمنى كندى قوله: "التطعيم ضد كوفيد -19 يحمى صحتنا ويضمن سلامة كل موظف لدينا ويحافظ على وظائفنا والمجتمعات التى نعمل فيها".
وأبلغ 90% من أفراد الأمن عن تلقيهم التطعيم، وتم تطعيم 94% من الموظفين بشكل كامل، فيما تلقى 97% جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وبلغ إجمالى الإصابات فى كندا أكثر من 1.6 مليون حالة، والوفيات أكثر من 28.6 ألف حالة.
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