قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث قضت ليلة فى المستشفى للفحوصات

جدة - نرمين السيد - قال قصر باكنجهام فى لندن، مساء أمس الخميس، إن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية قضت ليلة الأربعاء فى المستشفى، لإجراء "فحوصات أولية" بعدما ألغت زيارتها إلى أيرلندا الشمالية.





وكانت الملكة قررت إلغاء رحلتها المقررة إلى قلعة وندسور لأجل الراحة يومى الأربعاء والخميس، وعادت الملكة إلى القلعة بعد ظهر أمس.

ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، تم عرض الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، على أطباء متخصصين فى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاصة وسط لندن، وقال المتحدث باسم قصر باكنجهام:"بعد تلقيها نصيحة طبية بالخضوع للراحة لبضعة أيام، توجهت الملكة للمستشفى بعد ظهر الأربعاء لإجراء بعض الفحوصات الأولية، وعادت إلى قلعة وندسور الخميس فى وقت الغداء، وحالتها المعنوية جيدة".

وتابع أنه "كان من الواضح أن الرحلة إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء، كان من المتوقع أن تكون قصيرة لإجراء بعض الفحوصات الأولية، لذلك لم يعلن عنها القصر فى ذلك الوقت، وكذلك من أجل حماية الخصوصية الطبية للملكة".

ومن المقرر أن تحتفل الملكة إليزابيث، العام المقبل، باليوبيل البلاتينى، بعد مرور 70 عامًا على توليها العرش.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن الملكة استخدمت عصا للمشى،الأسبوع الماضى، فى حدث عام كبير عندما حضرت حفلًا بمناسبة الذكرى المئوية للفيلق الملكى البريطانى.