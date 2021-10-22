وكانت الملكة قررت إلغاء رحلتها المقررة إلى قلعة وندسور لأجل الراحة يومى الأربعاء والخميس، وعادت الملكة إلى القلعة بعد ظهر أمس.
ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، تم عرض الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، على أطباء متخصصين فى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاصة وسط لندن، وقال المتحدث باسم قصر باكنجهام:"بعد تلقيها نصيحة طبية بالخضوع للراحة لبضعة أيام، توجهت الملكة للمستشفى بعد ظهر الأربعاء لإجراء بعض الفحوصات الأولية، وعادت إلى قلعة وندسور الخميس فى وقت الغداء، وحالتها المعنوية جيدة".
وتابع أنه "كان من الواضح أن الرحلة إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء، كان من المتوقع أن تكون قصيرة لإجراء بعض الفحوصات الأولية، لذلك لم يعلن عنها القصر فى ذلك الوقت، وكذلك من أجل حماية الخصوصية الطبية للملكة".
ومن المقرر أن تحتفل الملكة إليزابيث، العام المقبل، باليوبيل البلاتينى، بعد مرور 70 عامًا على توليها العرش.
وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن الملكة استخدمت عصا للمشى،الأسبوع الماضى، فى حدث عام كبير عندما حضرت حفلًا بمناسبة الذكرى المئوية للفيلق الملكى البريطانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث قضت ليلة فى المستشفى للفحوصات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.