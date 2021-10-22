مقتل جندى وإصابة 5 آخرين فى هجومين شمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مصدر أمنى إن "أحد الحراس تعرض أول أمس لهجوم بعبوة ناسفة فى منطقة تنوالبوغو، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين".

وأضاف المصدر نفسه، أنه "فى وقت سابق من صباح الأربعاء، أصيب ثلاثة جنود آخرين فى هجوم آخر على مفرزة ناميسيغيما فى وسط شمال البلاد".

وبحسب الوكالة، كشف مصدر حكومى أن مجموعة تضم عددًا من المسلحين شنت هذا الهجوم، موضحًا أن سرعة العناصر الموجودين فى المركز أجبرتهم على الفرار والتخلى عن الدراجات النارية التى صادرتها قوات الدفاع والأمن.

يذكر أن منطقة فاراكورسو الواقعة قرب الحدود مع ساحل العاج شهدت انفجار عبوة ناسفة يوم 11 أكتوبر الجارى، ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين أثناء دورية عسكرية.