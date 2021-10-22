رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى روسيا فى أول لقاء رسمى مع بوتين

جدة - نرمين السيد - توجه رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، اليوم الجمعة، إلى مدينة سوتشى الروسية للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى أول لقاء رسمى بينهما منذ تولى رئيس الحكومة الإسرائيلية منصبه فى يونيو الماضى.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال بينيت قبل صعوده على متن الطائرة إن "العلاقات بين روسيا وإسرائيل عنصر مهم فى السياسة الخارجية لدولة إسرائيل بسبب الوضع الخاص لروسيا فى المنطقة ودورها على الصعيد الدولى".

كما أشار بينيت إلى مليون إسرائيلى ناطق بالروسية - مهاجرين أو أحفاد مهاجرين من دول الاتحاد السوفيتى السابق، مشددًا على أهميتهم باعتبارهم "يمثلون جسرًا بين البلدين"، مضيفًا أن "سياسة إسرائيل الخارجية ومكانتها الدولية تتعزز".

وبحسب البيان الصادر عن مكتبه، فإن لقاء بينيت مع بوتين سيركز على "قضايا دبلوماسية وأمنية واقتصادية خاصة بالبلدين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية مهمة أخرى".

ويأتى اجتماع اليوم عقب اتصال هاتفى بعد وقت قصير من تولى بينيت منصبه، فى محاولة لاستمرار التقارب بين إسرائيل وروسيا خلال العقد الماضى، حيث عقد بوتين اجتماعات عديدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بنيامين نتنياهو.