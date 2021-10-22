شروط وطريقة تسجيل وثيقة العمل الحر للمواطنين من خلال المنصة

وثيقة العمل الحر، يوفر لك تمويل العمل الحر تمويلات متنوعه بين التمويل النقدي والتمويل العيني، ويقصد بالتمويل العيني هو تمويل سيارة بمبلغ مالي 150 ألف ريال وفق بعض الشروط، وهناك النقل الموجه والذي يمكنه أن تحصل عليه للمركبات كدعم مالي من خلال العمل الحر، ويهدف إلى زيادة العمل داخل المملكة والتوسعات والتحفيز للعاطلين عن العمل لوجود فرصة عمل والحصول على أموال ك ل شهر وتقديم تحفيزات ودعم مالي بمبالغ للمستفيدين، حتى يتم تحقيق هدفهم وزيادة النشاط والعمل بجهد، فالعمل الحر هو صورة منعكسة على المواطن أو المواطنة داخل المملكة للعمل بالمهنة الحرفية أو التي يمتهنون بها لزيادة الدخل الشهري.

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ولا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

يجب أن يكون متوافر حساب في أبشر ومفعل.

كما أن وثيقة العمل الحر مدة صلاحيتها سنة واحدة ويمكن أن تتجدد فور انتهائها.

الوثيقة مجانية ولا يوجد بها أي رسوم إدارية.

يمكنك من خلالها فتح حساب بنكي للعمل الحر.

تحصل من خلالها على منتجات بنك التنمية الاجتماعية لقرض نفاذ ودعم ريف ودهم النقل الموجه.

يمكنك أن تقم بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية كاختياري لك.

تحصل على العديد من العروض والخصومات التي تتوافر في منصة العمل الحر.

الدخول عبر بوابة العمل الحر، ومنها يمكنك التحقق من نشاطك وطلب الحصول على وثيقة العمل الحر وإصدارها، ثم إنشاء حساب خاص بك، ويجب عليك أن تقم بتوثيق الحساب بأبشر برقم الجوال المسجل به، ثم رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة، وسوف يتم إصدار وثيقتك في الحال وفي أقل وقت بإجراءات ميسرة.

الهدف من وثيقة العمل الحر هي توسيع فرص العمل لدى العاطلين عن العمل وإيجاد الفرصة اللازم لتنمية المهارات اليدوية والصناعية، والحصول على الدعم لرفع المستوى المعيشي للمواطنين السعوديين، وتوعية المجتمع بالحصول على عمل للباحثين عن العمل، وتوثيق المستفيدين داخل المملكة بحصولهم على عمل، للحصول على دخل إضافي كل شهر أو دخل ثابت عند زيادة الإنتاج.