جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت الوزارة الروسية فى بيان لها، إن "حريقا اندلع بعد عملية تقنية"، موضحة أن "سبعة أشخاص قتلوا، ونقل واحد إلى المستشفى، فيما لا يزال مصير تسعة آخرين غير معروف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 7 أشخاص وفقدان 9 آخرين فى حريق بمصنع متفجرات وسط روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.