بوتين: توصيل الغاز الروسى لأوروبا مرهون بموافقة ألمانيا

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتوصيل الغاز الطبيعى الروسى لدول الاتحاد الأوروبى سريعًا عبر خط أنابيب "نورد ستريم2"، بمجرد موافقة الجهات الرقابية فى ألمانيا على الخط الذى يسير تحت مياه بحر البلطيق.





وخلال فعاليات الاجتماع السنوى لـ"منتدى فالداى" الدولى المقام فى منتجع سوتشى، قال بوتين إن الخط الأول من "نورد ستريم 2" ممتلئ بالغاز، مشيرًا إلى أن عمليات التسليم يمكن أن تبدأ من اليوم التالى بعد الحصول على موافقة الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، التى تتولى تنظيم أسواق الكهرباء والغاز والاتصالات وأسواق أخرى.

وأضاف بوتين، أن الخط الثانى من أنبوب الغاز سيكون جاهزًا للتشغيل اعتبارًا من ديسمبر المقبل.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإن وصول تدفقات إضافية من الغاز الروسى يمكن أن تخفف من أزمة الطاقة الحالية التى تشهدها أوروبا، حيث تسبب ارتفاع تكاليف الوقود فى زيادة المشكلات الاقتصادية.

بينما لم تبعث روسيا حتى الآن بأى كميات إضافية من الغاز إلى السوق الأوروبية، وتعلل ذلك بالحاجة إلى منح الأولوية للسوق المحلية قبل فصل الشتاء.

وأوضح الرئيس الروسى أن إرسال إمدادات إضافية من الغاز إلى أوروبا عبر "نورد ستريم 2" يمكن أن يخفف كثيرًا من حدة أزمة نقص الغاز فى أوروبا، لافتًا إلى أن الخط الأول من "نورد ستريم 2" يمكن أن ينقل 17.5 مليار متر مكعب من الغاز بمجرد موافقة الوكالة الألمانية.

ولم يتطرق بوتين إلى تحديد فترة زمنية للتوصيل، كما بدت الأرقام التى أعلنها أعلى بكثير من التقديرات السابقة لشركة "جازبروم" الروسية، والتى ذكرت فى وقت سابق أنها تتوقع شحن 5.6 مليار مترمكعب عبر الأنبوب "نورد ستريم2".