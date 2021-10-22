خدمة السداد أون لاين من خلال رقم شركة اليسر للمواطنين والمقيمين

خدمة السداد أون لاين فهي خدمة مقدمة من شركة اليسر للمواطنين والمقيمين، حتى يتمكن الفرد بالحصول على أفضل الفرص لسداد القسط الشهري بدون قلق أو تعب عند السداد، فهذه الخدمة توفر لك الكثير من التسهيلات الميزة والسرعة في سداد أقساطك بدون تأخير، والسداد بكل أمان وفي أي وقت حيث العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع توفير إمكانية الدفع المسبق في الأقساط الشهرية، وأيضاً يمكنك دفع أقساطك الشهرية على أجزاء خلال الشهر فيمكنك دفع الجزء الأول من القسط الشهري في النصف الأول من الشهر وعلى مدار باقي 15 يوما ً التاليين يمكنك أن تقم بسداد باقي قسطك الشهري.

توفر لك شركة اليسر تمويل شخصي بمبلغ 300 ألف ريال للمواطنين والمقين وبدون كفيل، و يتم السداد خلال 60 شهراً، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويصلح للمواطنين والمقيمين، وتمويل تأجيري للسيارات التي توجد في أحد فروع الوكلاء المعتمدين لشركة اليسر، كما يتاح تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة بأرخص سعر وأقل قسط شهري، وهناك التمويل الأصغر بدون كفيل والقسط الأول بعد مرور شهرين من استلام التمويل، ويعطيك تمويل صغير يناسب احتياجات السريعة، وهناك تمويل السلع الاستهلاكية أيضاً يتيح لك امتلاك أجهزتك الكهربائية والإلكترونية من خلال الوكلاء المعتمدين ومنهم أكس سايت، المنيع، الكترو، تي اكسبريس، السلطان، مجموعة المتبولي، السديري، الربيع والصيف، إيزون.

في البداية يجب عليك الاتصال بخدمة العملاء على الرقم المجاني لشركة اليسر 8001160711 للحصول على رقم الحساب الخاص بك، أو يمكنك التوجه إلى أحد الفروع لتحدث مع خدمة العملاء والحصول على رقم حسابك، تمويل للمتقاعدين بدون كفيل، ثم اختيار الدفع عن طريق الهاتف المصرفي، أو الصراف الإلي، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك، ثم تقم بالدخول على قائمة خدمات السداد العامة، ورمز شركة اليسر هو 024، وبعد ذلك قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك في قائمة السداد أون لاين، ثم تقم بإدخال مبلغ القسط الشهري أو الجزئي المتوافر لديك، وسوف يتم إرسال رسالة عبر هاتفك المسجل في حسابك لتحصل على تأكيد بسداد القسط الشهري أون لاين.