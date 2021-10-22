تورط فى عمليات احتيال,, إسرائيل ترحل مواطنًا ألمانيًا

جدة - نرمين السيد - وأشار المكتب الإسرائيلى إلى اتهامات للشخص الألمانى واثنين آخرين، بأنهم احتالوا على العشرات من الضحايا الذين يعيشون فى ألمانيا، واستولوا على ما يقدر بـ6 ملاين يورو ـ ما يعادل 7 ملايين دولار.
ومن المقرر أن يتم توجيه اتهامات للمشتبه به بالاحتيال والانتماء لمنظمة إجرامية فى ألمانيا. وكانت الحكومة الألمانية طلبت اعتقال الرجل فى تل أبيب فى مايو الماضى.
وبحسب التقرير، وعد أفراد الشبكة المستثمرين بفرص استثمارية زائفة بأرباح سريعة ومرتفعة تحت أسماء زائفة، ثم غسلوا الأموال التى جمعوها.
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