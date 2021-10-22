الأمن الروسى: إحباط هجوم داعشى استهدف البنية التحتيه شمال القوقاز

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية، قالت الهيئة إن الداعشى الموقوف كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابى على منشآت تابعة للبنى التحتية الخاصة بالنقل فى الإقليم، باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وبحسب الوكالة، صادر أفراد الأمن مواد متفجرة وشظايا مخصصة لتصنيع عبوة ناسفة، خلال تفتيش مقر إقامة المتهم. كما نشرت الهيئة الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال العنصر الداعشى وتفتيش مقر إقامته.