جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية، قالت الهيئة إن الداعشى الموقوف كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابى على منشآت تابعة للبنى التحتية الخاصة بالنقل فى الإقليم، باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع.
وبحسب الوكالة، صادر أفراد الأمن مواد متفجرة وشظايا مخصصة لتصنيع عبوة ناسفة، خلال تفتيش مقر إقامة المتهم. كما نشرت الهيئة الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال العنصر الداعشى وتفتيش مقر إقامته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن الروسى: إحباط هجوم داعشى استهدف البنية التحتيه شمال القوقاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.