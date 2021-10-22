وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة | إليك 43 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا ما يشغل محركات البحث حالياً، حيث أعلنت الوزارة بالمملكة العربية السعودية عن 43 وظيفة شاغرة لكلا الجنسين من الرجال والنساء، بالإضافة إلى ذلك أوضحت أنها ستكون بنظام التعاقد وذلك وفقاً للبيان المرفق للوظائف وجهاتها، إذا كنت من المهتمين بالبحث عن عمل سوف نتحدث في هذا المقال عن شروط وكيفية التقديم بالتفاصيل الكاملة، لذلك تابع معنا.

وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف 1443

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة عن وجود حوالي 43 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، بالإضافة إلى ذلك أوضحت مناطق التوظيف كالتالي :

أولاً ديوان الوزارة بالرياض.

ثم فرع الوزارة بالجوف.

الحدود الشمالية.

فرع المدينة المنورة.

أيضاً فرع الوزارة بمدينة تبوك.

بالإضافة إلى ذلك فرع مكة المكرمة.

فرع المنطقة الشرقية بالمملكة.

أيضاً فرع نجران.

علاوة على ذلك فرع عسير.

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شروط التقديم

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط والضوابط التي يلزم توافرها في المتقدمين على الوظائف، على سبيل المثال :

أولاً يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. بالإضافة إلى ذلك يلزم أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، لم يسبق له ارتكاب أي نوع من الجرائم. لا يجوز أن يكون قد سبق فصله من الخدمة بالدولة. في حال إذا كان المتقدم حاصل على درجته العلمية من خارج المملكة، لابد من تقديم معادلة المؤهل من وزارة التعليم. علاوة على ذلك سوف يتم استبعاد المتقدم للوظائف في حال إذا اختلفت البيانات المتقدمة أو عدم صحتها. لابد من اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

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وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل دخول

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن التقديم سوف يبدأ لاحقاً، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 أكتوبر 2021 ، وسيستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021.

بالإضافة إلى ذلك أكدت أن التقديم على الوظائف الشاغرة متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، يمكنك الدخول إلى الموقع وقراءة كافة الشروط والتقديم على الوظيفة المناسبة.