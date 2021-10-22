ارتفاع حصيلة القتلى فى حريق مصنع المتفجرات وسط روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت حكومة منطقة ريازان، إن 15 شخصًا لقوا حتفهم، وأصيب شخص أخر بحروق خطرة"، لافته إلى أن المصاب فى حال حرجة.
كما أشارت الحكومة المحلية إلى أن هناك شخصًا أخر ما زال فى عداد المفقودين.
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